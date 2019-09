Recours wallon et bruxellois contre la revalorisation de la police

Comme le résume Charles Picqué (PS), ce dossier comporte deux aspects. "Il y a tout d’abord un aspect de forme. Nous n’avons rien contre l’accord sectoriel et nous sommes d’accord avec la revalorisation barémique de la police. Mais le Conseil des bourgmestres n’a pas été consulté comme le prévoit la législation. Le second aspect, qui est le plus important, est d’ordre financier. Cet accord sectoriel est passé en Conseil des ministres sans que nous ayons eu l’occasion de parler du surcoût et du partage de la charge. Il s’agit quand même de sommes importantes, qui viendront s’inscrire dans les budgets annuels des zones de police " , souligne le bourgmestre de Saint-Gilles.

Les communes sous pression

Les bourgmestres bruxellois interrogés dénoncent en chœur une fâcheuse tendance des autres niveaux de pouvoir à prendre des décisions et initier des politiques dont les applications et les conséquences financières sont supportées par les pouvoirs locaux. Cette absence de consultation devient assez récurrente, selon Charles Picqué, qui dénonce un "malaise général". À la tête de Watermael-Boitsfort, Olivier Deleuze (Ecolo) évoque "la loi de la gravité politique selon laquelle, lorsque des niveaux de pouvoir se renvoient la balle, la charge financière retombe toujours sur le niveau le plus bas…" Avec le risque, à terme, de ne plus avoir le choix qu’entre deux possibilités: augmenter les impôts ou réduire les investissements et les services rendus à la population, prévient l’écologiste. À Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (cdH) ne dit pas autre chose: "On nous file la patate chaude, on négocie dans notre dos sans respecter les promesses faites et puis c’est à nous d’assumer. Mais un jour, les communes et les zones de police ne pourront plus assumer. On est en train d’étouffer le niveau de pouvoir qui fonctionne le mieux dans ce pays", déplore le maïeur humaniste.