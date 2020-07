Renaud Witmeur nommé juge consulaire à Bruxelles

L'appel a été entendu. Le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, qui souhaitait renforcer les rangs de ses juges consulaires, n'a eu que l'embarras du choix. Après avoir reçu plus d'une centaine de candidatures, le comité consulaire du tribunal a organisé une procédure de sélection. Au terme de celle-ci, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a retenu 33 candidatures. Parmi celles-ci, publiées au Moniteur belge, on relève notamment la présence de Renaud Witmeur, le président de la Sogepa et CEO ad interim de Nethys.