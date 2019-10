Réunion "sereine" avec Extinction Rebellion

Après une réunion organisée lundi après-midi entre les trois partis de la majorité à la Ville de Bruxelles (PS, Ecolo, DéFI), c’est le bourgmestre seul qui recevait ce mardi une délégation d’Extinction Rebellion pour revenir sur les interventions musclées des policiers lors de la manifestation non autorisée du collectif écologiste samedi dernier. Pour mémoire, l’intervention des forces de l’ordre visant à mettre fin au rassemblement dans la zone neutre a débouché sur 435 arrestations. Les moyens déployés, à savoir l’usage de l’autopompe et de gaz lacrymogène, sont disproportionnés selon certains observateurs et mandataires politiques.

Étant donné que le collectif envisage déjà de mener d’autres actions de désobéissance civile d’ici avril 2020, l’objectif de la Ville de Bruxelles est de trouver un modus operandi permettant d’éviter les heurts survenus samedi dernier. "C’était un échec pour tout le monde. Le but était donc de se rencontrer, d’instaurer un dialogue et de voir comment on peut travailler à l’avenir pour éviter les incidents. Nous comprenons qu’il s’agit de désobéissance civile mais eux doivent comprendre que nous devons gérer l’espace public. Le climat de la réunion était serein et nous avons prévu de nous revoir dans quelques semaines", déclare la porte-parole du bourgmestre Philippe Close (PS).