Revalorisation salariale en vue pour les travailleurs du non marchand à Bruxelles

Un accord sur le secteur non marchand a été conclu ce jeudi entre les différents exécutifs bruxellois et les partenaires sociaux.

Après de longs mois de travail, de concertations et de négociations, les représentants des différents exécutifs bruxellois (Région, Cocof, Cocom) et les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur les termes d'un accord relatif au secteur non marchand bruxellois pour les années 2021-2024.