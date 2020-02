Richard Miller quitte la RTBF pour le cabinet de Pierre-Yves Jeholet

Richard Miller s'occupera des dossiers relatifs à la francophonie internationale et à l'audiovisuel européen au cabinet de Pierre-Yves Jeholet. Il a décidé de quitter le conseil d'administration de la RTBF après que sa présidence lui ait échappé.

Richard Miller s'y occupera plus spécifiquement des dossiers relatifs à la francophonie internationale et à l'audiovisuel européen. "Je regrette de devoir quitter le CA de la RTBF. Cette décision personnelle est difficile, mais j'estime que mon expérience sera davantage utile et valorisée en étant au service du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles", explique l'intéressé dans un communiqué.