Rudi Vervoort discutera mercredi du couvre-feu avec les bourgmestres bruxellois

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort rencontrera les bourgmestres de la capitale mercredi pour débattre sur l'opportunité de maintenir ou non le couvre-feu de 22h à 6h du matin.

C'était annoncé, on en connait désormais la date: le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a indiqué en commission du parlement qu'il discuterait du couvre-feu avec les bourgmestres mercredi, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour l'abolir, tant dans la capitale qu'à l'échelle nationale.