Rudi Vervoort et Philippe Close: "On veut positionner Bruxelles comme ville de la connaissance et de la recherche"

Pour Rudi Vervoort et Philippe Close, l'avenir économique de Bruxelles reposera toujours sur son statut de capitale internationale. Mais les socialistes veulent aussi renforcer son image de ville universitaire.

Fin juin, L'Écho se penchait sur la santé économique et financière de la Région bruxelloise qui a subi la crise de plein fouet, notamment en raison d'une économie basée sur le tourisme d'affaires, les congrès, l'événementiel, la culture et l'horeca. Les aides régionales apportées à ces secteurs ont d'ailleurs manqué d'ampleur, à cause d'un contexte budgétaire déjà très compliqué avant la crise. Au point de devoir repenser le business model de la Région-Capitale? Si on les présente régulièrement comme des concurrents, Rudi Vervoort et Philippe Close ont tenu à délivrer ensemble leur vision d'avenir pour Bruxelles.

"Cet été sera meilleur en termes de visiteurs, mais on ne sera jamais qu'à 25 ou 30% de la fréquentation touristique normale. On pourra déjà être content si on a à ce niveau-là..." Rudi Vervoort Ministre-président bruxellois

La parole est d'abord au ministre-président, pour l'état des lieux. "Nous sommes encore dans une phase d'incertitudes. La fin septembre avec l'arrêt des aides sera un moment crucial. On va pouvoir mesurer les dégâts causés par cette crise: faillites, pertes d'emplois", indique Rudi Vervoort qui n'exclut pas de débloquer les fonds nécessaires. "On a déjà fait sauter les limites. Et on se rend compte que si c'est nécessaire, on le fera encore." Pour le reste, Bruxelles vit "fatalement" ce que vivent toutes les grandes capitales où le covid a éloigné les touristes. "Si tu vas à Venise, tu le vois bien. La place Saint-Marc est vide. Ou en tout cas, c'est sans commune mesure avec d'habitude. Cet été sera meilleur en termes de visiteurs, mais on ne sera jamais qu'à 25 ou 30% de la fréquentation touristique normale. On sera déjà content si on a à ce niveau-là..."

"Le fait d'être une ville de pouvoir avec la présence de l'OTAN et des institutions européennes nous a tout de suite remis sur la carte du monde des affaires." Philippe Close Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

On se tourne vers Philippe Close puisque l'absence de touristes frappe le centre-ville en particulier. Optimiste, le bourgmestre évoque le succès de la rue Neuve où il a fallu gérer les flux, la foule qui se promène dans le centre-ville, les terrasses pleines pour les matches de l'Euro. "Ce qui reste très compliqué, c'est le tourisme. Même si le fait d'être une ville de pouvoir avec la présence de l'OTAN et des institutions européennes nous a tout de suite remis sur la carte du monde des affaires. On ne se rend pas toujours compte tant c'est devenu naturel pour les Bruxellois, mais on vient d'avoir un sommet de l'OTAN avec une trentaine de chefs d'État dont le président des États-Unis. Pour le tourisme de loisirs, il faudra redonner l'envie. Je n'ai qu'un conseil: continuez de vous faire vacciner parce que c'est en restant en zone verte que l'on aura des visiteurs. On est sur la bonne voie, mais on doit intensifier nos efforts."

Obligation vaccinale

N'est-il pas contre-productif de bassiner les gens avec la vaccination? "Il faut continuer à les bassiner, j'en suis convaincu", s'exclame Philippe Close. "Simple exemple: comment les universités vont réussir le présentiel partout? On ne va pas faire des tests antigéniques ou PCR tous les jours avant l'entrée dans l'auditoire. On offrira toujours des alternatives, mais c'est quand même plus simple quand on est vacciné..."

"Ce débat pourrait prendre deux formes: l'une à l'apparence plutôt coercitive et l'autre qui consisterait à dire que si vous n'êtes pas vaccinés, il faudra faire des tests et les payer." Rudi Vervoort Ministre-président bruxellois

Pour Rudi Vervoort, le débat sur l'obligation vaccinale s'imposera à la rentrée. "La porte d'entrée, c'est le personnel soignant. La pression est de plus en plus forte. Ce débat pourrait prendre deux formes: l'une à l'apparence plutôt coercitive et l'autre qui consisterait à dire que si vous n'êtes pas vaccinés, il faudra faire des tests et les payer. On va arriver à cela. Pour atteindre l'immunité collective, les experts disent qu'il faut 70% à 80% de toute la population vaccinée. Pour le reste, avec le variant Delta, on croise les doigts pour que cela ne se traduise pas par une nouvelle pression sur les hôpitaux."

Si l'on comprend bien, Bruxelles continuera donc de compter sur la demande extérieure au niveau économique? "On ne va pas changer ce qu'on est, c'est-à-dire une capitale internationale, ce qui ne va pas disparaître avec le coronavirus. Cela restera une ville connectée au monde. Pour rappel, 74% de la population bruxelloise a une origine autre. C'est aussi cela qui attire ici des gens qui trouvent à Bruxelles ce terreau particulier qu'il n'y a pas ailleurs", analyse Philippe Close.

"Les fonctionnaires européens sont obligés de résider principalement à Bruxelles et cela a été réaffirmé." Rudi Vervoort Ministre-président bruxellois

Quant à Rudi Vervoort, il relativise l'impact du télétravail dont la tendance préexistait au covid. "On se trouvait déjà à 80% d'occupation des bureaux avant la crise... Nous avons évoqué la question avec la Commission européenne. Les fonctionnaires sont obligés de résider principalement à Bruxelles et cela a été réaffirmé. Après, selon les services, ils vont faire un jour ou deux en télétravail, voire trois pour certains métiers comme la traduction."

Aux yeux de Philippe Close, la crise est l'occasion de développer le chrono-urbanisme, consistant à donner un usage multiple à un lieu en fonction des horaires. "Je prône le concept de la ville à dix minutes, mais on ne pourra pas construire une salle de sport, une salle d'étude et une salle culturelle dans chaque quartier, en plus des crèches et des écoles. Par contre, ces salles existent déjà, mais dans une autre affectation primaire comme du bureau qu'il faut pouvoir convertir en fin de journée. C'est une réflexion qui a déjà eu lieu pour le stationnement. Il y a tellement de places qu'il ne faut plus en construire, mais plutôt les gérer et les répartir autrement."

Rudi Vervoort plussoie et précise que la convertibilité des bâtiments existera désormais au niveau règlementaire. "Un permis d'urbanisme pour des bureaux ne sera délivré que si l'on prévoit des parkings en gestion partagée. Pour la transformation éventuelle en logements, les plans déposés devront permettre une convertibilité qui soit conforme au code de logement en termes de traversant et de luminosité. C'est clairement prévu de faire cette mixité à terme."

Ascenseur social

Et le ministre-président de rappeler que le logement public reste un enjeu majeur. "Si nous n'agissons pas sur la production, la pression entre l'offre et la demande sera telle que mécaniquement les prix augmenteront et le logement deviendra inaccessible à une grande partie de la population." Le bourgmestre de la Ville confirme que les nouveaux projets immobiliers dans le Pentagone atteignent en moyenne 4.500 euros/m². "Nous allons être extrêmement attentifs au développement du quartier Nord qui compte beaucoup de projets de luxe. Ce n'est pas mauvais pour nos finances locales, mais il n'est pas question de faire fuir du centre-ville les populations plus précarisées qui ont subi ce quartier depuis 40 ans."

"On a souvent entendu dire que notre projet de ville ne fonctionnait pas. Les chiffres des investissements immobiliers contredisent totalement cela." Philippe Close Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

On se permet de glisser que la hausse des prix est tout de même aussi un signal positif pour l'attrait de la ville. "Ce n'est pas contradictoire. Mais les socialistes ne peuvent accepter un laisser-faire libéral consistant à dire que le marché va s'autoréguler. Une partie de la population n'aurait alors d'autres choix que de quitter la région. Il est important de maintenir cette mixité", répond Rudi Vervoort. "On a souvent entendu dire que notre projet de ville ne fonctionnait pas. Les chiffres des investissements immobiliers contredisent totalement cela. Avant le covid, les chiffres du chômage étaient en baisse. C'était vraiment un terrain d'emplois pour tout le pays, y compris les Bruxellois. Aujourd'hui, ce qu'on doit pouvoir réussir, c'est l'ascenseur social, ce qui passera par l'enseignement", enchaîne Philippe Close.

Première ville étudiante

C'est le moment chiffre de l'interview: avec 100.000 étudiants qui fréquentent une institution d'enseignement supérieur, Bruxelles est la première ville étudiante du pays devant Gand (63.000) et Louvain (40.000). La présence de jeunes cerveaux a progressé de 20% en dix ans, ce qui s'explique notamment par l'offre importante d'établissements universitaires et supérieurs dans la capitale, au nombre de 51 selon Brussels Studies.

"Le fait d'être la première ville universitaire du pays va être quelque chose d'important pour positionner Bruxelles comme ville de la connaissance et de la recherche." Philippe Close Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

"Comme pour le statut de ville international, c'est quelque chose qui s'est fait sans que l'on le pilote tout à fait. Mais il faut capitaliser sur ce que l'on est. Même si on n'a pas toujours cette image, le fait d'être la première ville universitaire du pays va être quelque chose d'important pour positionner Bruxelles comme ville de la connaissance et de la recherche", annonce Philippe Close qui rappelle que le secrétaire d'État chargé de la Politique scientifique Thomas Dermine a réussi à franchir pour la première fois l'objectif de 3% du PIB investi dans la recherche et le développement.

Le bourgmestre enchaîne sur la chance de compter autant d'hôpitaux à Bruxelles. "Regardez la carte: tous les Bruxellois ont près de chez eux un hôpital universitaire ou de niveau universitaire. Ce n'est pas concentré sur un pôle, donc on a à la fois la proximité et l'excellence. Dans la recherche, on peut marquer notre différence. On a une ville internationale avec tellement d'hôpitaux et tellement d'universités, ce qui fait qu'on ne doit pas créer de toute pièce une sorte de Silicon Valley. Le terreau est là pour les chercheurs. Et avec un soutien des autorités publiques, on peut avoir un effet levier immédiat", s'enthousiasme Philippe Close.

Nouvelle cité universitaire

On s'interroge: est-il question de faire valoir uniquement l'existant ou de miser sur de nouveaux projets? "La grosse inauguration de cette année sera l'institut Bordet. On a investi 400 millions d'euros pour l'institut du cancer qui sera délocalisé à côté de la faculté, à Anderlecht. L'hôpital académique de l'ULB et l'hôpital de pointe sur le cancer vont être regroupés, leurs labos de recherche vont se retrouver au même étage. Voilà un symbole extrêmement fort: on va soigner tout le monde quel que soit le niveau de revenus avec des techniques de pointe inégalées et des chercheurs de renommée mondiale", souligne Philippe Close qui a aussi pour objectif d'attirer davantage de congrès médicaux.

"Nous avons déjà un quartier universitaire, mais cette nouvelle cité universitaire sera une véritable vitrine internationale, en capacité d'amener des chercheurs." Rudi Vervoort Ministre-président bruxellois

Au tour de Rudi Vervort de citer la rénovation du château Tournay-Solvay, situé dans le parc du même nom à Watermael-Boitsfort, qui accueillera un centre d’excellence en physique mettant à l'honneur nos prix Nobel. "En collaboration avec l'ULB, on donne une nouvelle vie et une spécialité à ce bâtiment emblématique qui servira de lieu d'échange et de vitrine", explique le ministre-président qui poursuit avec le projet Casernes. "Nous avons déjà un quartier universitaire, mais cette nouvelle cité universitaire sera une véritable vitrine internationale, en capacité d'amener des chercheurs", fait valoir le ministre-président qui évoque ensuite les projets relatifs au développement de l'intelligence artificielle, un enjeu majeur notamment sur les aspects éthiques.

Ce n'est pas un hasard à leurs yeux si une entreprise telle que Solvay a gardé son siège social à Bruxelles. "C'est quand même une entreprise de pointe dans la technologie qui a toujours été fort liée à l'ULB et la VUB. Qui a de gros labos de recherche, qui inventent tous les jours des nouveaux produits. On va continuer de travailler avec eux", déclare Philippe Close qui insiste ensuite sur la nécessité d'avoir de la recherche fondamentale. "C'est parfois l'erreur de l'Europe de l'oublier. Mais pour avoir de la recherche appliquée, il faut bien que le robinet coule quelque part. Il faut de la recherche fondamentale à côté de la recherche appliquée. La plus évidente, c’est l'hospitalière puisqu'on a le terreau, mais après comme dit Rudi, il y a l'intelligence artificielle, la mobilité..."

"On va avoir 5% de croissance. Si cela sert juste à payer les dividendes, la révolte populaire va être monstrueuse." Philippe Close Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

Les deux ténors socialistes soulignent que leur rôle consiste avant tout à créer un cadre de base qui permet de vivre heureux en ville. "On peut créer la ville à dix minutes avec des infrastructures, mais après on ne fera pas de l'économie planifiée. L'histoire démontre que cela n'a jamais fonctionné. Cette pandémie est un choc terrible qui va déboucher sur des opportunités. À nous de garantir la santé et le bien-être des citoyens et puis les entreprises vont nous surprendre", avance Philippe Close tandis que Rudi Vervoort insiste sur leur rôle de régulateur étant donné que la fracture sociale demeure un marqueur fondamental à Bruxelles. Le bourgmestre enfonce le clou: "On va avoir 5% de croissance. Si cela sert juste à payer les dividendes, la révolte populaire va être monstrueuse. La crise a démontré la force de notre État providence tellement décrié depuis 15 ans. En 2022, il va falloir faire des choix très clairs sur la façon dont on redistribue cette croissance."

Entente ville-région

Ministre-président et bourgmestre sont sur la même longueur d'ondes durant cette interview. Passage de relais en vue? La question déclenche les rires. "On a la volonté depuis le début de ne pas donner cette image d'une opposition ville-région", répond Philippe Close qui ajoute: "C'est notre passion pour le rock qui nous a réunis." "Il n'y avait jamais eu une telle collaboration avant", ose Rudi Vervoort qui prend l'exemple de Charles Picqué et Freddy Thielemans. "À ce moment-là, la Région était en construction et je pense que Freddy pouvait rappeler à sa manière que la Ville, c'était quand même autre chose que le brol en train de se créer. Aujourd'hui, c'est une structure qui a pris sa place."

"Essayons d'abord de faire fonctionner ce qu'on a avant de repartir dans des réformes. Ce qu'on veut montrer tous les deux, c'est que si les gens veulent que cela marche, cela marche hein !" Philippe Close Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

La Stib illustrerait bien cette réussite selon Philippe Close. "Ce n'est pas juste un transporteur de personnes, mais un aménageur urbain qui vient avec un projet global pour le quartier. On ne pourrait pas financer cela, mais on s'appuie sur la Stib pour créer le projet de ville à dix minutes. Pareil avec le centre de commandement de la police performant construit par la Région. On n'a rien dû faire et on a reçu les clés. Cette collaboration devrait nous inspirer. Il y a des débats sur les états généraux, mais pour réformer quoi? Si on veut tout fusionner, on va perdre de la proximité. Les politiques d'urbanisme et de mobilité sont déjà largement régionales. Essayons d'abord de faire fonctionner ce qu'on a avant de repartir dans des réformes. Ce qu'on veut montrer tous les deux, c'est que si les gens veulent que cela marche, cela marche hein !"

Un bémol toutefois selon Rudi Vervoort: l'incapacité à mener des projets à portée nationale et internationale. "Le Grand Paris va être doté de 150 km supplémentaires de métro d'ici les Jeux Olympiques. En France, tout le monde met la main au porte-monnaie. Pour un projet comme le stade national ici, c'est gentil de nous réunir, mais si personne ne veut rien payer..."