Rudi Vervoort se dit également favorable à des zones test pour la 5G à Bruxelles

La Région bruxelloise doit-elle mettre sur pied des zones de test pour la 5G? Cette idée évoquée il y a une dizaine de jours par le ministre bruxellois en charge de l'Emploi et de la Transition numérique Bernard Clerfayt (DéFI) n'avait pas été bien accueillie par son collègue Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l'Environnement.

Face aux membres de la fédération de l’industrie technologique Agoria, Bernard Clerfayt avait en effet plaidé pour l'organisation d'un test en Région bruxelloise, dans une zone économique ou universitaire, afin de voir si le développement de la 5G contribue et de quelle manière à un niveau global d’ondes perçues plus élevé. Une idée qui était loin d'être partagée, quelques jours plus tard, par Alain Maron qui a rappelé sur BX1 qu'un tel projet ne figure pas dans l'accord de majorité.