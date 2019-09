Le Samusocial se cherche un nouveau nom

Malgré son transfert vers une structure publique et la vaste réforme de la gouvernance menée au niveau du management, le Samusocial souffre toujours de la mauvaise réputation causée par le scandale.

Rapidement brisée, une réputation est plus lente à reconstruire. Banal, ce propos colle néanmoins parfaitement à la situation du Samusocial qui souffre toujours des conséquences du scandale politique qui a éclaté en juin 2017. "Alors que les grandes affaires de ces dernières années remontent à la surface, comme les procédures de recrutement critiquables à l’ISPPC ou les nombreux rebondissements chez Nethys, les gens doivent se dire que rien n’a changé. On reprend les mêmes et on recommence… Mais c’est aussi l’occasion pour nous de montrer qu’au sein du Samusocial, cela a vraiment changé. Même si loin de moi l’idée de dire que tout est parfait. Il y a encore beaucoup de points sur lesquels on doit s’améliorer", affirme Sébastien Roy.

"L’exemple de Belfius montre qu’un changement de nom peut aider à tourner définitivement la page."

Arrivé il y a six mois à l’issue d’une procédure de recrutement coordonnée par le conseil d’administration et un cabinet indépendant, le directeur du Samusocial tient à restaurer l’image de l’association d’aide d’urgence aux sans-abri. "Les mesures nécessaires ont été prises aux plus hauts échelons. Par exemple, les mandats d’administrateurs sont complètement bénévoles avec un vrai équilibre: six mandataires politiques, cinq professionnels du secteur de l’aide aux sans-abri et deux personnes issues de la société civile que nous avons recrutées via un appel à candidatures et un mécanisme de sélection basé sur les compétences recherchées, ce qui est finalement assez rare pour une ASBL." Selon Sébastien Roy, la présence de personnes issues du secteur permet sans doute d’apaiser les tensions avec les autres acteurs même si le passif "assez lourd" se fait encore ressentir. "C’est une première étape qui permet au secteur d’avoir un regard au sommet du Samusocial, avec un accès aux comptes!"

Vue en plein écran Sébastien Roy, le nouveau directeur du Samusocial ©BELGA

À ce propos, l’assainissement financier était une condition préalable au transfert dans une nouvelle structure juridique. "Le Samusocial a été liquidé le 16 mai et il y a eu un transfert d’universalité vers l’ASBL de droit public baptisée temporairement New Samusocial. Cela signifie que l’on a tout repris, les travailleurs, leurs salaires, mais aussi les dettes importantes. Nous n’avons plus de dette ouverte à l’ONSS grâce à un crédit bancaire tandis que le remboursement au CPAS de la Ville de Bruxelles s’opère via les loyers. Mais il y en a encore pour quelques années…"

Revoir les critères de qualité

Outre le changement de structure, c’est aussi le mandat du Samusocial qui a été clarifié par le précédent gouvernement: de l’hébergement d’urgence et des maraudes à housing first qui vise la réinsertion via le relogement. "Le top du Samusocial a été nettoyé mais on doit maintenant s’attaquer à un autre niveau, celui du terrain, pas en termes de gestion mais en termes de qualité. C’est un enjeu dont les travailleurs du Samusocial sont conscients. Certains d’entre eux ont honte de nos standards de qualité. Un bureau extérieur va nous aider à définir les contours d’une aide de qualité et la manière de la mettre en place. Il faut retrouver de la fierté dans ce que l’on fait et que les sans-abri voient le changement. Et cela avant de changer de nom. Ça doit au moins aller de pair", considère le patron.

La quête d’une nouvelle identité n’est pas une voie si évidente pour Sébastien Roy qui évoque l’attachement au nom international. "En revanche, ce sera plus facile pour la récolte de dons. Des exemples comme celui de Belfius montrent qu’une nouvelle appellation aide à tourner définitivement une page. C’est donc une réflexion importante que nous devons avoir." De 35.000 euros mensuels avant la crise, les dons stagnent aujourd’hui encore à 18.000.