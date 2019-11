Saint-Josse pas compétente pour interdire les vélos partagés sur ses trottoirs

C’est une décision qui pourrait faire date dans la micromobilité. La Région de Bruxelles-Capitale a obtenu gain de cause contre une décision du 26 février dernier de la commune de Saint-Josse-ten-Noode visant à limiter la zone d’activité des vélos et autres véhicules de cyclopartage sur sa commune. Dans celle-ci, le conseil communal décidait "d’interdire le stationnement et l’entreposage de véhicules de cyclopartage sur les voies, trottoirs et accotements immédiats de l’ensemble du territoire de la commune, à l’exception des places Charles Rogier et Madou, ainsi que des abords directs de la sortie de l’arrêt de métro Botanique." Saint-Josse voulait mettre elle-même sur pied un plan de localisation avec des zones spécifiques d’autorisation.