Salve de défections au MR bruxellois

Celui de Sophie François, ex-échevine MR à Uccle et figure locale, est sans doute plus inattendu. "À l’heure où le mot 'démocratie' est sur toutes les lèvres, à tous moments, la quasi-autoproclamation de Charles Michel comme nouveau président du MR, bafouant les règles internes que le parti s’est lui-même fixées en exerçant un cumul qu’il a toujours critiqué, est le signal de trop à la défaveur d’un parti que je ne reconnais plus, écrivait-elle sur Facebook lundi soir en annonçant sa démission du MR. L’aveuglement du parti, son absence générale de remise en question, son inertie suite à l’échec des communales, son fonctionnement exclusivement centré sur des querelles de chefs et leurs perspectives de carrières, ont au fil du temps érodé ma confiance."