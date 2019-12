Seuls 18 dossiers ouverts en 2019 pour discrimination à l'embauche

Pour le directeur de l’office régionale de l’emploi, la lutte contre les discriminations n’est pas une mission périphérique, au contraire. "Le cœur du cœur du métier d’Actiris est d’aider les gens à trouver un emploi sur base des seuls critères de motivations et de compétences. Or, 80% des demandeurs d’emploi bruxellois sont d’origine étrangère et sont dès lors concernés par une discrimination potentielle. Dans les 20% restants, il y a des femmes, des personnes porteuses d’un handicap, d’autres un peu plus âgées, ce qui nous amène à 97% d’usagers potentiellement concernés par la discrimination " , a souligné Grégor Chapelle.

L’équipe du service anti-discrimination sera chargée d’accompagner les chercheurs d’emploi discriminés en leur proposant une écoute attentive ainsi qu’un accompagnement misant sur l’empowerment avec le soutien de partenaires et non sur la victimisation. Actiris entend aussi sensibiliser les professionnels de l’emploi et de la formation et formuler des avis et recommandations aux décideurs. Même si ce n’est pas l’objectif premier, la création de ce numéro vert pourrait aussi déboucher sur la hausse du nombre de tests de situation visant à déterminer si un employeur fait preuve ou non de discrimination à l’embauche. Pour rappel, les inspecteurs régionaux peuvent, depuis le 1er janvier 2018, procéder à deux types de tests: l’envoi de deux CV avec un critère modifié (origine, âge, sexe…) et l’appel mystère permettant de s’assurer que les agences intérim n’accèdent pas aux demandes discriminantes d’un client.