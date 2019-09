Sibelga et la Région s'écharpent sur le dos du tram 94

Le chantier de prolongation de la ligne du tram 94 entre la place Wiener, à Boitsfort, et la station de métro Roodebeek, à Woluwe-Saint-Lambert, se termine en justice. Sibelga, le gestionnaire des conduites de gaz en sous-sol, et la Région de Bruxelles-Capitale se disputent depuis des années autour d’une facture d’un million d’euros, soit le montant dû par la Région à Sibelga pour les travaux effectués dans le cadre de ce chantier qui, on le verra, a connu quelques rebondissements.