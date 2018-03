Smet et Gosuin attaquent l'appli Heetch en justice

Pascal Smet et Didier Gosuin, les ministres bruxellois en charge respectivement de la Mobilité et de l’Économie, attaquent l’application Heetch en justice. Ne transporte pas des passagers qui veut.

Cette application pour smartphone, apparue à Bruxelles dans le courant du mois d’octobre 2016, met en contact des chauffeurs non-professionnels avec des particuliers pour effectuer des trajets entre 20h00 et 6h00. Les passagers peuvent décider du montant qu’ils versent aux conducteurs, sachant que ceux-ci sont tenus à un plafond annuel de 5.000 euros. Il y a plus ou moins un an, Pascal Smet avait fait une sortie médiatique, dénonçant l’illégalité de l’application. Inutile de préciser que l’application est l’une des bêtes noires des sociétés de taxis qui n’y voient qu’une concurrence déloyale.