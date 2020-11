Sophie Querton, présidente du CPAS de Schaerbeek: "Les indépendants ne doivent pas hésiter à franchir la porte du CPAS"

"Il y a une grande méconnaissance des moyens mis à disposition par les CPAS pour aider ces publics-là. Notamment les indépendants qui sont mieux informés sur le droit passerelle", constate Sophie Querton. "Nous avons une liste d'indépendants que l'on peut contacter mais ni les artistes ni les jeunes ayant perdu des revenus ne sont repris dedans. Pour les travailleurs du sexe, nous avons pris contact avec les associations de terrain. Énormément de profils nous échappent. S’ils ne viennent pas spontanément au CPAS, on ne pourra pas les aider..."

La présidente du CPAS de Schaerbeek relève aussi l'existence d'un frein psychologique . "Émotionnellement, cela peut être difficile de franchir les portes d'un CPAS. Mais il faut mettre ses préjugés de côté et comprendre que les différents niveaux de pouvoir ont simplement choisi les CPAS comme un moyen pour redistribuer ces aides covid. Ceux qui en bénéficient ne seront en aucun cas catégorisés", rassure Sophie Querton.

Ponctuelles, les aides peuvent servir à payer un loyer, des cotisations sociales, une séance chez le psy, une facture d'énergie, du matériel informatique pour suivre l'enseignement à distance, etc . En clair, il s'agit de passer un cap difficile et d'éviter de s'enliser dans une situation de pauvreté.

Nouveaux réflexes

Malgré la mise en place d'un numéro spécial et des contacts pris notamment avec les caisses sociales d'indépendants et les agences d'intérim, les indépendants sont encore peu nombreux à passer la porte du CPAS du Charleroi qui a pourtant obtenu la somme considérable de six millions d'euros. "Nous venons par exemple d'approuver le paiement des cotisations sociales d'un indépendant. Il ne pouvait pas faire valoir son droit passerelle s'il n'était pas en ordre de ce côté-là", explique le président Philippe Van Cauwenberghe (PS).