Sur la question du voile, Ecolo n'autorise plus le doute

"Dérive autocratique"

Sur la forme, plusieurs membres de la section molenbeekoise déplorent cette "dérive autocratique" de Rajae Maouane qui n'a pas respecté la hiérarchie locale en s'imposant avec sa casquette de coprésidente fédérale. "L'article 2 des statuts du parti consacre l'autonomie des groupes locaux. Or, le bureau politique local avait décidé de laisser les mandataires voter en leur âme et conscience vu que le processus fédéral, lancé suite à l'affaire du tract dont le premier point portait sur le foulard dans les administrations, n'a pas encore abouti", explique un militant.

Mais des réserves sont également émises concernant le fond. Les écologistes sont les défenseurs d'une neutralité inclusive, a déclaré Rajae Maouane lors du conseil communal. "Nous considérons que la neutralité concerne les actes posés par les agents et non l’apparence. La manifestation d’une appartenance religieuse ou philosophique à travers la tenue vestimentaire ne rend pas l’agent incapable d’avoir un traitement équitable des usagers. L’interdiction d’afficher son appartenance est néfaste, elle est porteuse d’injustices qui frappent les femmes déjà largement victimes de traitements discriminatoires. Je pense qu’il est largement temps d’y mettre fin. " Aux yeux de certains membres, son intervention allait plus loin que le programme de 2014 qui fait la distinction entre les fonctions d'autorité et les autres. "Jean-Marc Nollet est-il au courant que Rajae Maouane s'exprime de la sorte au nom du parti?", s'interroge un militant écologiste molenbeekois.

Démenti du parti

Ni Rajae Maouane ni Jean-Marc Nollet n'ont voulu s'exprimer à ce sujet. Concernant les pressions exercées par la coprésidente bruxelloise, la porte-parole du parti Lauriane Douchamps dément. "Il y a effectivement eu un débat sur le positionnement à adopter sur ce vote et il a été décidé que Karim Majoros s'exprimerait à titre individuel en raison de sa position différente", affirme-t-elle. Et d'ajouter que les propos de Rajae Maouane collent totalement avec le programme. "Elle ne fait pas mention des fonctions d'autorité car on parle d'un règlement de travail pour le personnel de l'administration et non de la police par exemple. La portée limitée du texte ne nécessitait pas de détailler la position d'Ecolo."