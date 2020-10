Survol de Bruxelles: l'État doit plusieurs millions à 300 riverains de l'Oostrand

Un jugement de la cour d'appel de Bruxelles fixe les indemnisations liées à l'usage abusif de la piste 01 à l'atterrissage. Les nuisances touchent le Sud-Est et la périphérie Est de Bruxelles.

Le 31 mars de Bruxelles, la justice leur donnait raison: l'Etat belge permet une utilisation abusive de cette piste générant des nuisances contraires "à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à la protection d’un environnement sain ", précise l'association de riverains Wak Up Kraainem (WUK) dans un communiqué.

Restait à la cour d'appel de fixer les indemnisations à charge de l'Etat. Elles se montent à un total estimé à 10 à 15 millions d'euros, selon certaines sources. Wake Up Kraainem se contente de parler de "plusieurs millions d'euros". 30% des 93 ménages (300 riverains) à la cause toucheront 30.000 euros ou plus pour des infractions allant de 2004 à 2018, indique Elisabeth de Foestraets, pour l'association WUK. Les indemnisations sont fixées à titre individuel.