Tension autour du futur de la zone Hermann-Debroux

Redessiner la zone autour de la E411, voilà tout l'enjeu du Plan d'aménagement directeur ( PAD ) Delta - Hermann-Debroux , le plus grand des treize PAD sur lesquels Bruxelles mise pour créer de nouveaux quartiers. Au programme, la destruction du viaduc Hermann-Debroux, la transformation de l'autoroute en boulevard urbain , avec l'aménagement de pistes cyclables, le prolongement du tram 8, et la création d'un parking de délestage P+R au niveau de l'Adeps. À cela s'ajoute un volet de densification du bâti , avec la construction de nouveaux immeubles.

Mobilité et immobilier

"Je porte ce projet depuis 15 ans, mais ce que j'entends me laisse perplexe. Le but était de cicatriser cette balafre qu'est la fin de la E411, d'apaiser la ville. (...) On passe progressivement d'un PAD mobilité à un PAD immobilier où les promoteurs vont s'engouffrer pour construire des bâtiments trop hauts avec une densité trop forte. Et on sera les dindons de la farce", déplore le bourgmestre. "Je n'ai rien contre une densification raisonnable, mais il faut d'abord réaménager l'espace public."