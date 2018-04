Toujours plus de Bruxellois à l'emploi

Nouvelle baisse du chômage au mois de mars à Bruxelles avec un taux de 16,4%. La croissance du taux d’emploi reste plus rapide dans la capitale qu’en Flandre et en Wallonie. A noter que la croissance de la population bruxelloise ne grossit pas les rangs des demandeurs d’emploi.

Les bonnes nouvelles s’accumulent sur le front de la lutte contre le chômage à Bruxelles. Le taux d’emploi atteint le niveau record de 60,8%, selon les derniers chiffres fédéraux. Un indicateur qui a enregistré une progression de 4% entre 2013 et 2017 alors que dans le même temps, ce taux ne grimpait que de 1% environ en Flandre et en Wallonie.

En mars 2018, le taux de chômage s’établissait quant à lui à 16,4% ce qui veut dire qu’il y a 4.337 chômeurs de moins à Bruxelles qu’il y a un an mois pour mois. "En comparaison avec mars 2014, le nombre de chercheurs d’emploi a diminué de 19.970 unités, soit une baisse de 18% en 4 ans", calculait Actiris mercredi dans un communiqué.

"Il y a un microclimat socio-économique à Bruxelles." Grégor Chapelle Directeur général d’Actiris

La population active occupée grimpe de 9,5%

Grégor Chapelle, patron de l’office régional de l’emploi, n’hésite plus à parler de "microclimat socio-économique bruxellois". "Quelque chose se passe", indique-t-il, saluant les efforts conjoints du patronat et des autorités publiques pour endiguer un phénomène endémique de la capitale.

Vue en plein écran ©Mediafin

D’autres statistiques bruxelloises viennent soutenir le propos. Ainsi, depuis 2013, la population active occupée de 15 à 65 ans a bondi de 9,5% (lire le graphique), ce qui est incontestablement plus rapide qu’en Flandre ou en Wallonie. Et plus rapide que la croissance démographique bruxelloise, "sinon le taux de chômage ne diminuerait pas", se réjouit encore Grégor Chapelle. La population en âge de travailler a en effet grimpé mais de "seulement" 2,4% durant la même période. En 2017, elle s’établissait légèrement en dessous des 796.000 personnes.

Si chômage et paupérisation sont souvent associés au tissu urbain, Bruxelles ne souffre plus non plus de la comparaison avec les autres grandes villes belges. Prenons Anvers où la stabilité est de mise. Le chômage y fluctue autour des 15-16% depuis 2013. Même stabilité à Gand (12-13%) alors que durant la même période, Bruxelles enregistrait une chute constante de 20,6 à 16,5%. à Charleroi et à Liège, la baisse est également au rendez-vous, mais elle est moins prononcée: de 26,3 à 23,3% pour la première et de 27,1 à 24,8% pour la seconde.

Même si le chômage reste élevé dans la capitale, cette dernière relève donc la tête. En raison d’une conjoncture économique plus favorable et sans doute aucun aux allégements de cotisations patronales décidées par le gouvernement fédéral. Mais aussi de mesures très concrètes prises par les autorités publiques régionales, précise Grégor Chapelle, qui salue le succès grandissant du service gratuit offert par Actiris aux entreprises qui recrutent. "Securitas vient par exemple de faire appel à nous pour former et recruter 150 agents de sécurité", insiste le directeur d’Actiris.