Toujours plus de vélos à Bruxelles

Selon ProVélo, la rue de la Loi serait la rue la plus fréquentée avec une moyenne de 775 guidons quotidiens. Le rapport se fonde en effet sur les observations réalisées dans vingt-six points de la capitale, quatre fois sur l'année. Le profil type de l'usager reste assez classique: un homme (63%) roulant sur son propre vélo .

Les Villo (ces vélos à borne mis en place par la ville de Bruxelles) ne représentent que 5% de la flotte observée, 0,1% pour les bécanes en free-floating (sans borne, mais activables via une application). Paradoxe amusant: septembre enregistre la plus forte hausse (+28%) , tandis que les beaux jours du mois de mai n'ont motivé que 2% des usagers à passer aux deux roues. L'étude ne mentionne pas l'utilisation des trottinettes , très en vogue pour le moment.

Chez ProVélo on explique cette augmentation par la saturation du trafic et des transports en commun. Un blocage amplifié l'année passée par les travaux dans les tunnels bruxellois. Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, de son côté, salue l'efficacité de sa politique en faveur des deux roues.