Tous les recours contre la méga-prison de Haren ont été rejetés

Depuis plus de trois ans, maître d’ouvrage public et opposants au projet de la nouvelle prison bruxelloise centralisée à Haren s’opposent juridiquement devant le Conseil d'Etat. Ce mercredi, la juridiction administrative a clos le débat, rejetant tous les recours introduits contre la construction de la prison. Il s'agit de deux recours introduits contre le permis d'urbanisme et le permis d'environnement délivrés par la Région bruxelloise.