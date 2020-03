Toutes les nouvelles mesures de l'accord de majorité bruxellois chiffrées

Une source gouvernementale évoque un montant de 5 milliards d'euros pour l'ensemble des nouvelles politiques listées dans la DPR ainsi que les dépenses dites incompressibles, et ce pour l'ensemble de la législature jusqu'en 2024. Pour prioriser les mesures, des rencontres trilatérales débuteront à partir du 12 mars. Elles se dérouleront entre les cabinets du ministre-président, le ministre du Budget et chaque cabinet concerné. Selon nos informations, Ecolo sera présent à chacune des réunions en tant qu'observateur. Lorsqu'un "préconsensus" sera obtenu vis-à-vis des projets hautement prioritaires, des rencontres multilatérales seront organisées avec l'ensemble des cabinets.

La réforme de la fiscalité automobile concomitante

L'exercice se veut donc pluriannuel avec une remise en cause des politiques déjà existantes plus systématique que par le passé. C'est la technique dite du "budget base zéro" qui a pour but d'allouer les ressources de la manière la plus efficace possible en repensant toutes les dépenses. "C'est l'avantage de ce cadre budgétaire serré qui oblige à faire des choix politiques basés sur l'efficacité", commente une source gouvernementale.