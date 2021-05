Trois inscrits par seconde sur Bruvax vendredi dernier

"On peut donc dire aujourd'hui que le lancement a bien fonctionné, sans gros couac au départ ni par après", avance l'intéressé. Et d'ajouter: "en même temps, on n'est pas un nouveau venu sur le marché. On dispose d'une technologie stable et éprouvée, déjà utilisée au Grand-Duché et en Allemagne dans le cadre de leur stratégie de vaccination. Du reste, notre application première, Doctena (qui fait le pont entre l'agenda des patients et des professionnels de soin, NDLR), enregistrait 18 millions de prises de rendez-vous en 2020 grâce à ses plus de 10.000 utilisateurs (dont 4.000 en Belgique, NDLR) parmi les médecins et professions paramédicales, sans parler des hôpitaux ou des maisons de soin".