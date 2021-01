Trois nouveaux radars-tronçons à Bruxelles

La mise en place de la Ville 30 se poursuit à Bruxelles. Les anciens panneaux de zone 30 disparaissent et de nouveaux radars-tronçons font leur apparition.

Il s'agit tout d'abord de faire respecter la mesure. Pour ce faire, trois nouveaux radars-tronçons ont été mis en service en ce début de semaine. Deux se situent à Anderlecht, quai de Mariemont et quai Demets, sur deux tronçons de 750m à 30km/h, ainsi qu'à Evere, avenue Bordet, sur 630m à 50km/h. Ils s'ajoutent aux trois autres tronçons déjà contrôlés dans la capitale: le boulevard Léopold III et les tunnels Porte de Hal et Stéphanie - Bailly.