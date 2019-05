Trois parkings de dissuasion doivent encore sortir de terre

La Région bruxelloise a inauguré ce lundi un nouveau parking de dissuasion près de la station de métro Ceria. Trois autres projets sont attendus d’ici 2022: les parkings de transit Stalle, Esplanade et Kraainem.

Les 1.300 places de stationnement que compte le nouveau parking de dissuasion Ceria étaient déjà accessibles aux automobilistes ce lundi matin lors de l’inauguration en présence des autorités publiques régionales et communales. Construit en un an grâce à un investissement régional de quelque 14 millions d’euros , ce parking de transit qui jouxte la station de métro du même nom propose également 300 places de parking sécurisées pour les deux-roues.