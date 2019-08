Trois spécialistes des paiements s'installent à Bruxelles

Les spécialistes britanniques de la transmission de fonds Worldremit et Prepayments Solutions, ainsi que le service de transfert d’argent Transferwise emménagent à Bruxelles. Avec au moins 150 emplois à la clé.

La Banque nationale de Belgique (BNB) a annoncé avoir octroyé des licences aux spécialistes britanniques de la transmission de fonds Worldremit et Prepayments Solutions (filiale d’Edenred). Les entreprises devraient s’installer dans la capitale au cours des prochains mois et créer, dans leur sillage, environ 150 emplois. Plus tôt cette année, le service de transfert d’argent Transferwise avait déjà acté le déménagement de ses activités en Belgique.