Trop fréquentée, la rue Neuve ferme certains de ses accès

La Ville de Bruxelles a décidé mardi midi de fermer l'accès à la rue Neuve via la place de la Monnaie, en raison de l'affluence observée en ce premier jour de réouverture des magasins non essentiels.

Ce mardi 1er décembre marque la réouverture des magasins et la rue Neuve, à Bruxelles, est déjà prise d'assaut. Trop fréquenté, l'accès à la rue commerçante par la place de la Monnaie a été fermé peu avant 13h, selon le cabinet du bourgmestre Philippe Close. Le public est réorienté vers les autres accès, soit la place Rogier et les rues adjacentes.

À l'heure du déjeuner, les visiteurs faisaient déjà la queue pour entrer dans des magasins comme Primark et C&A. Peu de temps après, l'afflux est devenu trop important et la distance physique nécessaire ne pouvait plus être garantie.