Uccle et la Ville de Bruxelles s'affrontent autour du bois de la Cambre

La commune d'Uccle et des intervenants volontaires se sont opposés lundi à la Ville de Bruxelles et à la Région autour de la fermeture du bois de la Cambre.

"Il y a urgence absolue à éviter que le dégagisme des voitures du bois de la Cambre, initié de façon unilatérale et brutale, ne devienne un fait accompli et durable", a entamé l'avocat de la commune d'Uccle, Michel Kaiser (Altea), au moment de démarrer les plaidoiries contre la Ville de Bruxelles et contre la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la salle d'audience, on notait la présence de Boris Dilliès, le bourgmestre d'Uccle, et de Serge Litvine, l'homme d'affaires qui possède quelques-uns des plus beaux restaurants de la capitale, dont la Villa Lorraine, située en bordure du bois de la Cambre.