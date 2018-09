Un "RER vélo" le long du chemin de fer bruxellois

Le fonds Beliris et la Région bruxelloise annoncent de nouveaux projets d’investissements.

Didier Reynders (MR) et Rudi Vervoort (PS) à tu et à toi, regardant dans la même direction, soucieux ensemble de l’intérêt de Bruxelles et de son rayonnement. N’exagérons rien, on ne va pas écraser une larme, mais souligner au moins à quel point les deux hommes avaient à cœur, mercredi, de manifester leur entente "réjouie" quant à l’atterrissage du prochain programme d’investissements de Beliris. Le ministre-président Rudi Vervoort n’a pas manqué de louer les vertus d’un "dialogue constant" alors que son gouvernement n’a été que très peu impliqué dans le Plan national d’investissement porté par le Premier ministre Charles Michel (MR).

Malgré ces crispations, entre Bruxelles et le Fédéral, les liens existent encore. À tout le moins au niveau de cet accord de coopération Beliris, qui distribue des fonds fédéraux, 125 millions par an, à différents projets de développement dans la capitale, notamment en fonction des besoins relayés au niveau régional. Pour 2018-2019, 270 millions (20 millions proviennent des montants octroyés les années précédentes) ont été affectés.

666 millions € Le total des fonds fédéraux engagés dans des projets en cours et à venir dans la capitale jusque fin 2019.

Avec les projets en cours, Beliris représente donc un total de 660 millions d’euros disponibles pour la capitale jusque fin 2019. Le poste "mobilité" vaut 39% du budget total du programme. Prévus jusqu’en 2028, les travaux de l’extension du métro entre la gare du Nord et Bordet mangeront, comme estimé par le Fédéral, 50 millions d’euros par an. Avant la fin de l’année, Beliris attribuera une mission d’étude pour déterminer la pertinence d’une extension ultérieure vers le Sud (Uccle). Des propositions de tracés devront être fournies. Cette étude est attendue pour 2020. Un autre projet retiendra l’attention: le dessin d’un RER cyclable le long des voies de chemins de fer en liaison avec les itinéraires existants à Bruxelles. Si un projet de quelques centaines de mètres est en cours d’exécution le long de la ligne 161, les lignes de chemin de fer 28, 36 et 60 sont désormais visées pour établir ce nouveau maillage cyclable en dehors de toute circulation automobile. Un peu moins de 9 millions d’euros seront consacrés à ce projet dans les deux ans.

Beliris a également décidé de consacrer 10 millions d’euros à l’aménagement des haltes du RER. Nouveauté également du côté de Woluwe-Saint-Lambert avec un projet de large passerelle piétonne et cyclable entre le site des cliniques universitaires Saint-Luc et la station de métro Alma. Avec les aménagements urbains attenants, le projet coûtera un peu plus de 18 millions d’euros.

Vue en plein écran ©Belgaimage

Il s’agit aussi pour Beliris de participer à l’effort d’entretien de joyaux fédéraux implantés à Bruxelles. Est annoncée l’attribution d’un marché d’études pour la rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles, aujourd’hui en piteux état. 3,5 millions seront consacrés à la réalisation d’une nouvelle salle de répétition pour l’Orchestre national. Beliris poursuit le travail à la Monnaie, après la finalisation d’un tunnel entre la scène et l’atelier, une nouvelle réserve pour costumes est aussi prévue, ainsi que la rénovation complète de la façade de l’édifice. Beliris participera avec la Régie des bâtiments à un masterplan de rénovation des musées du Cinquantenaire et des beaux-arts. 22 millions iront aux établissements scientifiques régionaux.

Un nouveau centre de formation

Parmi les projets phares en matière d’urbanisme, on retiendra l’illumination prochaine de la place Royale. Sa rénovation suivra. La Région a obtenu du Fédéral l’exécution de la refonte du bassin Biestebroeck et des aménagements dans la zone prioritaire du canal.