Un accord Vivaldi très nébuleux sur la fiscalité

Les négociations ont repris ce mercredi entre les sept partis de la Vivaldi. Les formateurs Paul Magnette et Alexander De Croo ont commencé par présenter leur méthode : on travaille dossier par dossier sur base de l’accord conclu mercredi avant le passage de témoins au Palais. La question du casting, et donc celle de savoir qui deviendra Premier ministre, a été repoussée en fin de négociation, apprenait-on.