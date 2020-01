Un ancien échevin des finances de Schaerbeek condamné

Échevin à Schaerbeek de 2000 à 2018, dont une longue période en charge des finances de la commune, Sait Köse (ex-DéFI) a été condamné pour toute une série d’ infractions liées à un état de faillite . Fin décembre, le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a condamné à une peine de 15 mois de prison assortie d’un sursis simple durant cinq ans. Il devra s’acquitter d’une amende de 12.000 euros , et subira une confiscation de 27.000 euros .

Plusieurs infractions liées à une faillite

L’affaire était née en 2015 avec une enquête du parquet ouverte à la suite de la faillite de la SPRL Bâti Habillage, dont il fut le président. Cette société gérait un restaurant. Sait Köse a été poursuivi – et condamné – pour avoir détourné les actifs de cette société à son profit via plusieurs faux en écriture, notamment un contrat de bail entre lui et une société écran, ainsi qu’un acte authentique.