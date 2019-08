Un apéro bruxellois pour sensibiliser à la qualité de l'air

La rue de la Loi a été divisée en deux ce jeudi soir. Plusieurs centaines de citadins se sont donné rendez-vous sur une partie de la voie pour... prendre l'apéro. Un afterwork à l'ambiance estivale pour convaincre les politiques de dédier plus d'espaces aux usagers faibles et améliorer la qualité de l'air.

Le collectif Bruxsel'air a décidé de profiter des travaux sur une partie de la rue de la Loi pour s'y installer le temps d'une soirée. "Le but n'est pas de déranger, mais permettre un dialogue", explique Katia Xenophontos, une des organisatrices. Les ministres du gouvernement bruxellois étaient spécialement conviés pour boire un verre et discuter mobilité entre 18h et 21h. Parmi eux, Alain Maron (Ecolo) et Elke Van den Brandt (Groen). Respectivement en charge de l'Environnement et de la Mobilité, il se sont réjouis de cette initiative qui a attiré des centaines de participants. Les organisateurs ne s'attendaient pas à un tel succès. Voyant le nombre grandissant de citadins se joignant à l'afterwork, la police a autorisé ceux-ci à également occuper le trottoir.

Plus d'aménagements pour les usages faibles

"Juste pour venir ici, j'ai failli avoir un accident" explique Thomas, jeune cycliste présent à lapéro ce jeudi. Les principales conversations tournaient autour du manque de pistes cyclables à Bruxelles. "Et même lorsqu'il y en a, elles sont trop étroites ou se coupent soudainement" rajoute Aurélien. D'ailleurs, l'objectif de l'évènement était de convaincre le nouvel exécutif bruxellois d'investir dans davantage d'aménagements dédiés aux usagers faibles de la route, à l'instar de ceux qui se déplacent en trottinette. Katia de Bruxsel'air estime que de plus en plus de citadins passent à des alternatives plus vertes, il est donc logique que le paysage routier de la capitale change. "Et puis, c'est du gagnant-gagnant. Car si les gens sont encouragés à arrêter la voiture, il y aura moins de bouchons. On s'adresse donc à tout le monde."