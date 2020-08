Un aveu d'échec

Certes, on peut souligner quelques étranges dispositions. Comme l’autorisation de faire du sport le visage découvert dans les salles de fitness, ou cette obligation du port du masque à vélo… sauf si c’est pour faire du sport… encore faut-il le prouver (bref, si vous ne portez pas de masque, mettez au moins un maillot de cycliste). On entend aussi que la vertueuse Uccle (25 cas pour 100.000 habitants) paierait pour le récalcitrant Anderlecht (85 cas/100.000) , autant que la Wallonie aurait payé fin juillet pour les méchants Anversois.

Un risque stratégique également. Si la mesure n’est pas correctement calibrée, les taux de contamination continueront à augmenter. Or les différents échos qu’on entend du terrain tendent à montrer que ces recrudescences de contaminations sont le fait de foyers isolés plus que d’une vague proprement dite, foyers qui exigent une contre-attaque fine et locale et non une mesure collective.