Un casting en forme de casse-tête pour l'exécutif bruxellois

Le casting était presque entièrement connu, mercredi en fin de soirée. Ce qu’on en retient? Chez les socialistes, Rudi Vervoort conservera la ministre-présidence de la Région, avec des matières importantes parmi lesquelles le développement territorial. En fin de soirée à l’issue du congrès de participation, Nawal Ben Hamou , conseillère communale à Bruxelles-Ville, était citée comme future secrétaire d’État. Après avoir manqué son siège de députée fédérale le 26 mai dernier, la jeune socialiste est repêchée au détriment de la secrétaire d’État sortante Fadila Laanan et de Caroline Désir, qui était également pressentie pour cette fonction. Dans les rangs socialistes, on parle d’une surprise du chef, en l’occurrence la présidente de la fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx.

Chez Ecolo, Zakia Khattabi ne devrait pas être ministre régionale bruxelloise. C’est Alain Maron qui devrait en coiffer la casquette, et non la coprésidente des verts. Les écologistes héritent selon nos informations de l’économie, de l’environnement et de la tutelle sur Bruxelles-Propreté. Pour ce qui est du poste de secrétaire d’État, le nom de l’heureuse élue n’avait toujours pas filtré hier en soirée, mais une personnalité issue du monde de la société civile semblait être amenée à monter à bord du futur exécutif.