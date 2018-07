Un chantier à 100 millions d'euros à Forest

Une station d'épuration upgradée pour "refaire de la Senne une véritable rivière": voici le chantier à 100 millions d’euros qui bat discrètement son plein dans la zone industrielle de Forest.

Il s’agit de refaire de la Senne une véritable rivière

C’est un peu triste à dire, mais cela fait un peu plus de 20 ans seulement que Bruxelles épure ses eaux usées. Avant que l’Europe n’impose le traitement de ce type de pollution éminemment malfaisant pour l’environnement, ces eaux étaient tout simplement déversées dans la Senne, un petit cours d’eau traversant la capitale de part en part et transformé de très longue date en égout à ciel ouvert. On rappellera qu’au niveau de la ville, il dut être voûté pour raison sanitaire durant la deuxième moitié du XXIe siècle. La Senne fait donc toujours partie du réseau d’égouttage de la capitale. Sous pression d’une directive européenne donc, Bruxelles s’est dotée dans les années 1990 de deux stations d’épuration. L’une au nord l’autre au sud.

Cette dernière est en train de vivre un chantier de modernisation hors du commun. L’objectif est d’y assurer un traitement de niveau dit tertiaire, soit dans le cas présent, de débarrasser les eaux domestiques et industrielles bruxelloises de résidus azotés et du phosphore présent sous forme de phosphates. Gestionnaire, la Société régionale des eaux, la SBGE, pilote cette opération à 100 millions d’euros en un lieu discret. Nous sommes à Forest, sur une petite parcelle de terrain industriel logée entre la ligne de Thalys partant de la gare du Midi, les installations de l’usine Audi et le quartier industriel qui borde le canal à la lisière d’Anderlecht.

L’exiguïté des lieux et leur accès limité depuis la voirie constituent d’ailleurs l’un des principaux challenges de ce chantier. "Il a fallu réaliser ces travaux sur le site existant tout en maintenant l’activité de la station", confirme David Beldent, directeur du projet. La mise à niveau de la station a été confiée à la société momentanée CVN, associant CFE pour le gros œuvre, Vinci Construction pour l’épuration et Nizet pour l’électricité et l’automatisation de la station. Pas question en effet de cesser l’épuration des eaux rejetées par l’équivalent de 360.000 habitants de Bruxelles et d’une partie du Brabant flamand durant les quatre ans du chantier. La Flandre finance d’ailleurs un peu moins de 12% des travaux.

Le chantier a démarré en 2014 et doit s’achever fin de l’année ou début 2019. "Avec un traitement poussé de l’azote et du phosphore, c’est un pas énorme pour une eau de la Senne de meilleure qualité pour les Bruxellois", selon Céline Fremault (cdH), ministre régionale de l’Environnement. Damien De Keyser, directeur général de la SBGE confirme: "Il s’agit de refaire de la Senne une véritable rivière". On notera que depuis le début des activités des stations nord et sud, la qualité de l’eau de la Senne s’est considérablement améliorée, favorisant le retour de la faune et de la flore. À terme, l’objectif est de la faire satisfaire aux critères de qualité d’une eau de baignade, indique encore Damien De Keyser. Il rappelle que des projets de réouverture de la Senne en ville sont aujourd’hui évoqués.

Membranes hyperperformantes

Au début du mois de juillet, CVN terminait la réalisation des bassins principaux de la station sud. L’Echo a pu visiter le chantier juste avant le recouvrement de ces trois cuves destinées au traitement biologique des eaux usées. L’ensemble plonge à près de 40 mètres de profondeur et propose un volume de 28.000 mètres cubes, donnant au lieu l’allure d’une cathédrale de béton. Cette impressionnante enceinte étanche est traversée par de larges poutres horizontales chargées d’assurer la stabilité de l’ouvrage. Après leur passage par ces cuves destinées à une étape de décantation, les eaux passeront par un dispositif de filtration parmi les plus en pointe: des microfibres dont les pores ne dépassent pas 0,04 micron, explique David Beldent. On parle d’ultrafiltration.

Cette technique projette l’eau à travers des cubes emplis d’un maillage serré de bandes membranaires souples en matière synthétique. Ils sont disposés dans 10 bassins de 100 m3 chacun, ce qui permet une filtration de 6.500 m3 à l’heure. "Ce dispositif qui permet des hautes performances avec une très faible emprise au sol constitue le meilleur compromis possible pour la station sud", ajoute David Beldent.

Dans une troisième phase d’épuration, les boues résiduelles sont asséchées. Une fois la station d’épuration terminée, elle produira un volume de boues 30% moins important qu’actuellement. Ces déchets sont pour l’heure envoyés en Allemagne mais à terme, ils pourraient entrer dans une filière de production de biogaz.

Les responsables du projet insistent également sur la rapidité du chantier. Jusqu’à 130 personnes ont pu travailler sur le site qui a connu des phases de travail 24 heures du 24. Un rythme qui peut sembler trancher avec les autres gros chantiers en cours à Bruxelles. "Le respect des délais était un élément important du contrat signé avec CVN, explique Damien De Keyser. Ils prévoyaient de pénalités extrêmement importantes en cas de retard" . Ce rythme et le travail de nuit sont évidemment facilités par le fait qu’il n’y a pratiquement aucun habitant dans les alentours du chantier.

Un système d’ultrafiltration éliminera l’azote et le phosphore des eaux usées bruxelloises d’ici le début de l’an prochain.





Le top européen

Si l’exploitation de la station nord a été confiée à un privé, la SBGE – organe financier au départ – "a décidé de reprendre la gestion opérationnelle de la station sud", rappelle Damien De Keyser, directeur de la SBGE. Avec cette opération, la station deviendra la deuxième plus grande en Europe en termes de surface déployée (d’épuration) après Stockholm qui s’apprête à être détrônée par un important projet parisien, ajoute-il. La nouvelle station du sud de Bruxelles sera inaugurée lors de la mise en eau de ses immenses bassins d’épuration.