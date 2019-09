Un conducteur bruxellois sur trois serait prêt à lâcher sa voiture

Une activité dans l’air du temps, car "seuls 46% des Bruxellois pensent encore que la voiture est un moyen de transport pratique pour se déplacer à Bruxelles et plus de 57% d’entre eux n’utilisent leur voiture qu’une fois par semaine ou moins. Parallèlement, l’impact environnemental de l’utilisation de la voiture dans Bruxelles est unanimement critiqué: non seulement 85% des citadins bruxellois déclarent que leur ville souffre fortement de la congestion et de la pollution, mais 84% d’entre eux pensent également que la diminution du nombre de voitures dans leur ville améliorerait significativement leur qualité de vie", détaille-t-on chez Drivy.