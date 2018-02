Un contrat interpellant à la SRIB...

Mais selon les informations de L’Echo, la situation du principal animateur de cette société anonyme pleinement dépendante des pouvoirs publics n’est pas étrangère à cette décision. Celle-ci, au départ, ne figurait pas dans le programme du gouvernement Vervoort. Le dirigeant de Brinfin travaille en effet comme indépendant depuis 2003 et cela en dehors de toute procédure de marchés publics. Montant de son contrat: 300.000 euros par an, TVA comprise, confirme Serge Vilain, patron de la SRIB. Jouant la transparence, ce dernier concède au passage que "si nous devions faire cela en 2018, nous passerions par un marché public". Dont acte. Il précise que Brinfin récupère la TVA et que Christian Vandercam coûte donc environ 250.000 euros par an à Brinfin.