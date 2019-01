Un des projets-phares du plan Canal risque de tomber à l'eau

"Les heures d’exploitation entre un nouvel auvent à camions coupe-bruit étant différentes entre Interbeton et la salle des jeunes, le site aurait vécu de manière permanente, notamment durant le week-end. C’était un bel exemple de densité et de combinaison de fonctions, ce qui est exactement visé dans les intentions du Plan canal bruxellois", commente Kristiaan Borret.

Concours annulé

Deux ans après ce concours, on apprend ce mercredi qu'Interbeton refuse finalement d’intégrer d’autres fonctions sur son site et que le projet proposé lors du concours est globalement remis en cause, le propriétaire ne souhaitant finalement effectuer que des travaux de maintenance et de rénovation cosmétiques pour un budget étriqué.