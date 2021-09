Un duopole énergétique inquiétant à Bruxelles

Mi-juillet, Mega et Octa + annonçaient avoir pris la décision de se retirer pour une durée indéterminée du marché bruxellois de l'énergie. Les deux fournisseurs invoquaient plusieurs raisons à leur retrait: un cadre régulatoire trop strict en Région bruxelloise et un manque d'équilibre dans la répartition de la charge entre les fournisseurs et le gestionnaire de réseau de distribution. Résultats? Il ne reste plus que cinq fournisseurs actifs à Bruxelles, dont seulement deux réellement accessibles aux consommateurs (Engie et Lampiris). En effet, la seule offre de Luminus est disponible via l'enseigne Media Markt, tandis que les offres d'Energie 2030 sont conditionnées à la détention d'actions de la coopérative et celles de Brusol conditionnées au placement de leurs panneaux photovoltaïques.