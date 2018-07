Un ex-élu MR accusé d'avoir promis une régularisation contre 3.000 euros

L'homme de 32 ans d'origine marocaine affirme avoir rencontré le conseiller communal "pour la première fois fin janvier, dans un café du nord de Bruxelles". "Il m'a alors dit qu'il pouvait m'obtenir des papiers contre 3.000 euros", raconte-t-il à la RTBF. Une somme de 2.750 euros sera donnée trois jours plus tard lors d'un second rendez-vous, car Samir n'avait pas pu se procurer la somme totale, affirme-t-il.

La RTBF indique avoir contacté Alain Nimegeers pour une réaction. Celui-ci, qui a quitté la vie politique, admet avoir rencontré le sans-papiers, mais nie lui avoir demandé de l'argent ou en avoir reçu. Il dit lui avoir expliqué qu'il allait transmettre son dossier à Theo Francken, "mais sans plus, que je ne pouvais rien faire d'autre", ajoute-t-il. "Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière mon dos. Ce sans-papiers a essayé de me piéger" indique encore Alain Nimegeers, qui était également conseiller CPAS et conseiller de police à la Ville de Bruxelles. L'ancien élu explique avoir l'impression d'être face à une "machination, dans un contexte de campagne électorale". Il précise qu'il va prendre un avocat et entend que la clarté soit faite dans cette affaire.