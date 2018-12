Un incubateur Horeca rue des Bouchers

C’est un des résultats des synergies opérées depuis que la Région bruxelloise a concentré l’ensemble de ses dispositifs d’aide aux entreprises dans une et une seule structure , assure-t-elle. "On travaille encore à cette fusion, mais notre activité s’est rapidement renforcée," ajoute Annelore Isaac, directrice adjointe. L’Echo a interrogé le duo sur ce que les entreprises et les entrepreneurs bruxellois peuvent attendre de "leur" agence en 2019. Son crédo: "offrir un service sur mesure, quel que soit le cycle de vie de l’entreprise, lors de sa création, son expansion et son internationalisation".

Pop-up restaurant

"On va prolonger l’expérience au secteur Horeca, qui est sensible. Il suffit de voir le nombre de faillites pour s'en convaincre," explique-t-on chez hub.brussels. Le concept est simple: mettre un resto clé sur porte à disposition pendant trois ou quatre mois . "Cela s’adresse à des candidats qui veulent se lancer, mais qui ne peuvent pas encore mettre toutes leurs billes dans un loyer hors de prix. L’accompagnement est offert, le matériel est à disposition gratuitement avec un loyer minime pour tester leur projet," explique Isabelle Grippa. Le lieu, loué par Hub, doit encore être rénové pour une ouverture prévue dans les prochains mois.

Miser sur les néo-exportateurs

"90% du PIB bruxellois dépendent du secteur des services or celui-ci ne s’exporte qu’à 45%. Il y a donc là une marge de croissance assez importante, constate Isabelle Grippa. Nous avons un maillon manquant. Aujourd’hui, on accompagne que les entreprises qui savent déjà où et quoi exporter. Hub n’est pas encore capable d’aller chercher les gens, de les tester sur leur capacité à exporter et de les conseiller en fonction de la zone géographique vers laquelle ils doivent s’orienter. C’est ce que nous allons développer avec un plan d’action neo-exportateur porté par la ministre Jodogne. Il faut mettre un coup d’accélérateur. Il y a là un potentiel de valeur ajoutée qui a été sous-estimé". Exemples de secteurs visés : audiovisuel, santé publique, éco-contruction et informatique appliquée à la santé.