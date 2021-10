Un litige fiscal vient d'être fixé en appel en 2033

Entre déni et dépassement du délai raisonnable. Il n'y a pas grand-chose d'acceptable dans cette affaire fixée en 2033 devant la chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles. On l'a dit, la qualité des magistrats qui siègent dans cette chambre n'est pas remise en cause, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il y a plus de recours introduits que de magistrats capables de les traiter. Douze ans d'attente pour un justiciable qui serait en litige avec le fisc, voilà qui n'est pas audible et qui n'est pas digne d'une démocratie. Comment un avocat doit expliquer à son client qu'il devra laisser passer une décennie avant que son affaire ne soit traitée? Et que se passera-t-il ensuite? Je vous le donne en mille. Le dépassement raisonnable sera invoqué – à raison – et les poursuites seront abandonnées. Et vous connaissez le pire? Il n'y a pas vraiment d'alternative. Enfin si, il y a en une. Certains avocats proposent à leurs clients de faire une sorte de shopping de juridiction. Ils conseillent d'installer le siège de leur société ailleurs qu'à Bruxelles, ce qui permettra aux litiges fiscaux (et autres) d'être traités avec célérité. C'est à pleurer! Dans les affaires non fiscales, l'arriéré de la cour d'appel de Bruxelles est tout aussi abyssal. Et là, il existe une alternative. Les parties peuvent recourir à l'arbitrage, (beaucoup) plus rapide, mais généralement plus onéreux, donc pas accessible à tous. Mais en tout état de cause, ce recours n'est qu'un aveu de démission d'une justice malade.