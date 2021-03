Un nouveau fonds de 40 millions pour les entreprises bruxelloises

Sur les 39,5 millions d’euros qui lui avait été alloués pour ce faire, 36 millions sont en effet engagés ou en voie de l’être. On dénombre 80 prêts attribués, et 36 en cours de traitement, pour trois quarts dans le secteur de l'Horeca et de ses fournisseurs, la cible initiale de ces prêts, élargie fin 2020 à l'ensemble des entreprises bruxelloises de plus de 10 personnes.