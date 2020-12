Un nouveau test de circulation pour le Bois de la Cambre

La boucle sud du Bois de la Cambre sera partiellement rouverte au trafic comme l'ordonne la justice. Le test sera évalué une fois que le télétravail ne sera plus obligatoire.

Contrairement à ce qu'il avait annoncé dans un premier temps, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles ne rouvrira pas entièrement le Bois de la Cambre au trafic automobile . À l'issue d'une réunion avec l'ensemble des communes concernées (Watermael-Boitsfort, Ixelles, Uccle, Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse) ainsi que la Région bruxelloise, Philippe Close (PS) a décidé de réaliser un second test de circulation.

La boucle sud sera partiellement rouverte, donnant la possibilité pour les automobilistes de rallier l'avenue Franklin Roosevelt depuis la Drève de Lorraine via un morceau de l'avenue de Boitsfort et l'avenue du Brésil. Cette décision respecte bel et bien l'ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Bruxelles qui ordonnait de mettre fin à la situation actuelle dans la boucle sud sans toutefois préciser quel axe fermer ou rouvrir, le choix des mesures revenant exclusivement à la Ville de Bruxelles.