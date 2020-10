Un pari national bien risqué

L'arsenal de mesures anti-Covid présenté par les gouvernements belges paraît un peu léger compte tenu de la pression qu'exerce déjà la pandémie sur les services de santé.

On ne va pas se mentir, comme disent les ados, les décisions annoncées vendredi matin par les autorités belges laissent perplexe. Dans la population, dans les médias, parmi les experts et jusque dans les cercles politiques. Alors c'est vrai, la courbe de l'épidémie est "moins exponentielle" qu'au printemps. On connaît mieux le virus dont la mortalité est atténuée par l'expérience acquise par le monde médical lors de la première vague. Mais les chiffres sont clairs: les admissions augmentent et tout porte à croire qu'à court terme, les capacités hospitalières ne suffiront plus pour faire face à toute la demande en soins de santé. Cette semaine, des patients belges étaient déjà pris en charge en Allemagne.

C'est à l'aune de ce constat qu'il faut entendre les experts en épidémiologie et autres virologues qui semblent aujourd'hui quasi unanimes quant à la nécessité d'un confinement plus dur de la société. Ce n'est pas le choix des autorités belges qui depuis plusieurs jours insistent pourtant sur la gravité de la situation. Ainsi, le comité de concertation prévu ce vendredi a-t-il été avancé à jeudi soir afin de mettre plus rapidement ses décisions en application. Le sentiment d'urgence est donc bien là mais pas question d'entrer dans une logique de "lockdown".

Des mesures "dures" étaient annoncées par David Clarinval, vice-Premier ministre MR ad interim. "On va devoir prendre des mesures beaucoup plus strictes si nous voulons retrouver une maîtrise de la propagation du virus", a également dit Georges-Louis Bouchez, président du MR, cette semaine. "Il faut un volume de mesures beaucoup plus important... Il faut être beaucoup plus cohérent en la matière." L'attente était créée.

"Les autorités font un pari sur la santé de la population. Elles espèrent que le moins probable va arriver."

Et les décisions annoncées vendredi sont bien considérées comme "dures" par les gouvernements concernés. Les limitations dans les domaines sportif et culturel, associés à la fermeture de l'horeca et aux autres mesures doivent permettre d'infléchir la courbe, entend-on. C'est que les décideurs doivent tenir compte des avis d'autres experts, en psychologie, en éducation, en économie, et se doivent de trouver cet équilibre entre vie sociale et santé publique. Dont acte mais la pression du monde médical est plus forte que jamais: l'arsenal en place sera sans doute insuffisant pour éviter l'engorgement des services hospitaliers. Une coupure plus nette, par exemple articulée autour du congé de Toussaint, aurait été nécessaire, entend-on.