Un premier radar tronçon à Bruxelles

Ce nouveau système de mesure réputé plus équitable sera installé sur le boulevard Leopold III dès cet automne.

Voilà les usagers du boulevard Léopold III prévenus. Le premier radar tronçon de la Région bruxelloise y sera installé à l’automne , ont annoncé jeudi les bourgmestres de Schaerbeek, d’Evere et la secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Sécurité routière. Cet accord signé hier par la police zonale concernée, la police fédérale et le parquet de Bruxelles donnera lieu à une campagne de sensibilisation à partir de la mi-septembre.

Deuxième tentative

"Le radar tronçon permet pourtant d’adapter de façon plus durable le comportement des automobilistes qu’un radar classique."

On rappellera que c’est la deuxième tentative bruxelloise d’adopter cette technologie réputée plus équitable que le radar fixe par les automobilistes, selon la secrétaire d’Etat Bianca Debaets (CD&V). Les caméras du radar tronçon installé dans le tunnel Léopold II n’ont jamais pu être activées faute d’accord signé du bourgmestre MR de Koekelberg, Philippe Pivin. "Le radar tronçon permet pourtant d’adapter de façon plus durable le comportement des automobilistes qu’un radar classique", plaide encore Bianca Debaets qui annonce d’autres radars tronçon à venir sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Ixelles: "Les discussions avancent".