Un second "lycée français" ouvrira ses portes à Uccle

Nouveau venu dans le paysage éducatif belge. L’ EFI Bruxelles , pour école française internationale de Bruxelles, devrait ouvrir ses portes en septembre dans la capitale, à destination des élèves allant de la maternelle (3 ans) jusqu’au CM1 (9-10 ans) pour l’heure, a-t-on appris à bonne source. Avec, in fine, l’idée d’aller jusqu’au niveau du lycée (18 ans), voire même, pourquoi pas, d’organiser des prépas (classes préparatoires) aux grandes écoles d’outre-Quiévrain que sont les HEC Paris et autres Sciences Po.

Mais avec un positionnement différent. " Le projet, de taille humaine, s’appuie sur une pédagogie active, centrée sur l’enfant, son développement personnel, son bien-être . On veut qu’il ait le sourire quand il vient à l’école ", explique Bernard Delesalle, président d’Odyssey et président d’honneur de la fédération des écoles privées laïques sous contrat d’association avec l’Etat français. Tout cela, dans l’optique de le conduire jusqu’au Bac, tout en lui proposant en cours de route des certifications linguistiques (TOEFL, IELTS…) – tout comme les 500 autres écoles françaises homologuées dans le monde, d’ailleurs, dont le président français Emmanuel Macron entend doubler le nombre d’élèves d’ici 2030.

Dans les mêmes murs que l’école de codage 19

Mais aussi, force est de constater qu’Odyssey, né il y a 4 ans et comptant un ancien ministre de l’Education nationale dans son board (en la personne de Luc Chatel), n’en est pas à son coup d’essai. Elle compte déjà une école, sa première, à Casablanca, ouverte fin 2017, et une autre, plus récente, à Bucarest. D’ici 2025, le groupe éducatif a pour ambition d’atteindre 10.000 élèves et 1.300 enseignants et collaborateurs dans une dizaine de pays.