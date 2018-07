Un sommet... et toute une ville paralysée

Et cerise sur le gâteau: un camion a perdu vers 9h30 son chargement sur le ring extérieur de Bruxelles, à hauteur de l'avenue Henneau à Zaventem. La bande de droite et une partie de la sortie vers Zaventem ont ensuite été obstruées. Le centre flamand du trafic espère rapidement un retour à la normale.

Dans le centre de Bruxelles, le trafic est à l'arrêt



Au niveau de l’Ambassade américaine et du Palais Royal: la fermeture de la rue Ducale entre la rue de la Loi et la rue du Lambermont. La police de Bruxelles annonce toutefois que l'itinéraire utilisé ces deux jours pour le déplacement du Président américain (Montoyer, Belliard, E40 entre R0 et Reyers) est désormais complètement rouvert à la circulation. L'axe Belliard et ne devrait plus être perturbé.