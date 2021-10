Un tram de la gare du Nord à l'aéroport de Bruxelles en 2027

Pour l'heure, il existe deux façons de rejoindre Brussels Airport en transport en commun depuis la capitale. Le bus 12 qui a son terminus à Trône, après une halte à Schuman, dans le quartier européen. Et le train depuis Bruxelles-Midi, avec le fameux supplément Diabolo. Le prolongement de l'actuelle ligne de tram 62 qui va aujourd'hui de la place des Bienfaiteurs, à Schaerbeek, au site d'Eurocontrol, à Haren, offrira donc une option supplémentaire aux Bruxellois et aux visiteurs . "Il est important de mentionner que l'Otan ou des entreprises comme Toyota, qui a son siège sur le territoire bruxellois, réclament cette liaison avec l'aéroport, car elles reçoivent de nombreux invités internationaux", souligne Marijn Struyf.

"Les nouvelles infrastructures des trams Brabantnet devront être 100% compatibles avec les standards de la Stib. Cela concerne l'écartement des rails, mais aussi la hauteur et la tension des lignes aérienne, l'alimentation électrique, la signalisation, etc. Ce qui permettrait à nos trams de circuler partout. Et si De Lijn achète des trams pour la ligne Willebroek-Bruxelles, elle devrait reprendre le cahier des charges des trams de la Stib pour avoir des véhicules aptes à circuler sur le réseau bruxellois. Bref, un bel exemple de collaboration réussie et qui serait tout bénéfice pour le voyageur", commente Françoise Ledune, porte-parole des transports publics bruxellois.