Une Philippe Close Party qui tombe tellement bien

Selon nos infos, l'autorisation de la commune a été demandée par l’ASBL L’Eglantine née sous l’impulsion de l’ancien bourgmestre PS de la Ville, Freddy Thielemans. Celle-ci a pour objet "la promotion d’activités sociales, sportives, culturelles et philosophiques dans l’esprit du socialisme démocratique et laïque".

Rappelons que les règles régissant les campagnes électorales interdisent les événements non récurrents assimilables à de la propagande politique durant une période de trois mois précédant le scrutin. C'est la période de prudence ou la période réglementée qui limite les dépenses électorales et interdit notamment la distribution de cadeaux et de gadgets. La règle d'interdiction des événements peut être aisément contournée en s’y prenant plusieurs années à l’avance afin de rendre récurrent un événement qui aura aussi vocation à offrir de la visibilité à un candidat au plus près des élections. A noter que même un événement récurrent peut être comptabilisé dans les dépenses électorales d'un candidat si son budget augmente de manière soudaine lors d'une année électorale.